СКР выясняет обстоятельства ДТП, в котором погиб ребенок

СУ СКР по Пермскому краю устанавливаются обстоятельства ДТП, в результате которого в Чусовском округе погиб малолетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП произошло вчера в поселке Лямино Чусовского округа. 51-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил 10-летнего ребенка, который ехал на велосипеде по обочине дороге.

Ход процессуальной проверки находится на особом контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина.