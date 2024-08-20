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обновлено 08:02

СКР выясняет обстоятельства ДТП, в котором погиб ребенок

СУ СКР по Пермскому краю устанавливаются обстоятельства ДТП, в результате которого в Чусовском округе погиб малолетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП произошло вчера в поселке Лямино Чусовского округа. 51-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил 10-летнего ребенка, который ехал на велосипеде по обочине дороге.

Ход процессуальной проверки находится на особом контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина.

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