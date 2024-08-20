В Курской области погиб военнослужащий из Добрянского округа

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб военнослужащий из Пермского края, уроженец Добрянского округа 26-летний Павел Лемешев. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

24 апреля 2024 года Павел Лемешев заключил контракт с Министерством обороны РФ и был направлен в зону проведения СВО. Служил оператором отделения управления взвода управления гаубичной самоходной-артиллерийской батареи гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона 30 мотострелкового полка в звании рядовой.

Павел Лемешев погиб 9 августа 2024 года в районе населенного пункта Октябрьское Курской области. Прощание с военнослужащим состоится 20 августа 2024 года во Дворце культуры и спорта им. А.Д. Черкасова