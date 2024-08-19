«Водоканал» и «Казэнерго» определили 81 изношенный участок трубопроводов в Казани

Муниципальное предприятие «Водоканал» и компания «Казэнерго» определили список самых изношенных участков трубопроводов в Казани. Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома Искандер Гиниятуллин на деловом понедельнике.

В список изношенных участков трубопроводов вошел второй северный коллектор протяженностью 0,54 км. Участок транспортирует сточные воды для населения более 300 тыс. человек.

В модернизации также нуждаются канализационный коллектор в Юдино; водовод по ул. Космонавтов. Последний обслуживает более 70 тыс. человек. В список также вошли 78 участков трубопроводов. Их общая протяженность составляет 47 км.

Из госбюджета выделили 400 млн руб. на проектирование участков.

«Казэнерго» также разработало перечень мероприятий по замене 24 км трубопроводов тепловых сетей, 33 котлоагрегатов и установке 6 новых котельных и центральных тепловых пунктов.

Диана Соловьёва

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