Прокуратура взяла под контроль ремонт водоснабжения в Нагорном

Прокуратура Советского района Казани взяла под контроль ход ремонтно-восстановительных работ на сетях водоснабжения после коммунальной аварии в поселке Нагорный. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры Татарстана.

В поселке организован подвоз воды для жителей.

Telegram-канал Mash Iptash сообщил, что в поселке зафиксированы две аварии на путях водоснабжения, из-за которых жители остаются без воды уже третьи сутки. Сейчас вода отсутствует на пяти улицах поселка, а на соседних она идет с трудом.

Одну из аварий планируют устранить сегодня, а вторую еще предстоит диагностировать. Информации о времени возобновления водоснабжения на данный момент нет.

Влас Северин

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