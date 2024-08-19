Никто из 189 пассажиров не пострадал во время жесткой посадки самолета в Сочи

В воскресенье, 18 августа, во время посадки в международном аэропорту Сочи Боинг 737-800 авиакомпании Smartavia жестко приземлился на взлетно-посадочную полосу. В это время на борту находились 189 пассажиров и семь членов экипажа, рассказал «Ъ-Сочи» директор по информационной политике Smartavia Виктор Аношкин.

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Информация о пострадавших в результате инцидента не поступала. В связи с происшествием Росавиация организовала расследование для выяснения всех обстоятельств.

В аэропорту Сочи уже начала работу бригада технических специалистов, которая оценивает степень повреждений воздушного судна. Также на место вылетела команда техников из авиакомпании Smartavia для подробного осмотра и дальнейших решений, уточнил господин Аношкин.

Из-за необходимости проверки и ремонта самолета авиакомпания Smartavia вынуждена внести изменения в расписание рейсов. Некоторые вылеты задержат, но для выполнения регулярных рейсов из Сочи предоставили резервное воздушное судно. Авиакомпания уведомила авиационные власти РФ о данном происшествии.

Мария Удовик

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