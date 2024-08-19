Казанский женский волейбольный клуб «Динамо—Ак Барс» сменил логотип

Казанский женский волейбольный клуб «Динамо—Ак Барс» обновил свой логотип. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Шесть лепестков ромашки — 6 полевых игроков, объединенных вокруг литеры „Д“. Литера отражает принадлежность спортивному обществу с вековой историей. Динамика рисунка ромашки соответствует Динамо-машине, символизируя ее постоянное движение, силу и энергию. Божья коровка как талисман команды сохраняет расположение на одном из лепестков», — сказано в сообщении клуба.

Волейбольный клуб «Динамо—Ак Барс» в текущем году стал чемпионом России по женскому волейболу, обыграв в финале калининградский «Локомотив» с результатом 3:0

Влас Северин

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