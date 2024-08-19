На установку нового оборудования в школах Марий Эл выделили 136,4 млн руб.

В 40 школах Республики Марий Эл установили новое оборудование к началу учебного года. Информация об этом опубликована в Telegram-канале главы республики Юрия Зайцева.

Последняя партия оборудования поступила в школы две недели назад. Список нового оборудования включает в себя: ноутбуки, видеокамеры, многофункциональные устройства, интерактивные панели и телевизоры.

«Это не только обновит материально-техническую базу, но и поможет школьникам развивать навыки работы с сервисами и безопасно ориентироваться в цифровом пространстве», — сообщил Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

Пресс-служба главы республики сообщила «Ъ Волга-Урал», что на установку нового оборудования было выделено 136,4 млн рублей. Средства поступили из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

Влас Северин

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