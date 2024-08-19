Из Татарстана в Иран отгрузили 2,8 тыс. тонн ячменя

Сегодня из Татарстана по Каме отгрузили 2,8 тыс. тонн ячменя. Ячмень будет экспортирован в Иран, рассказали «Ъ Волга Урал» в пресс-службе филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в Республике Татарстан.

«Наше зерно полностью соответствует всем требованиям Ирана. По результатам лабораторных испытаний филиалом ФГБУ выдано заключение о карантинном фитосанитарном состоянии данного подкарантинного груза», — рассказала зам. технического директора Органа инспекции филиала ФГБУ Полина Азаренко.

На основании карантинного фитосанитарного контроля, проведенного филиалом, Управление Россельхознадзора по Татарстану выдало фитосанитарный сертификат.

Это вторая партия кормового ячменя, отгруженная из Татарстана в 2024 году. В целом объем экспорта культуры составил порядка 8 тыс. тонн. Отправка первой партии из республики была осуществлена также в Иран судном с начала периода навигации в мае этого года.

Зарина Акбирова

Читайте нас в Telegram