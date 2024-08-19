Ильсур Метшин раскритиковал застройки без социальной инфраструктуры
Мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике отметил одну из проблем современного строительства. Вопросы касаются объектов, которые строят вокруг города. Ильсур Метшин уточнил, что ему бы не хотелось плохо говорить о соседях Казани, но напомнил, что нельзя застраивать пригород без дорог и социальной инфраструктуры (школы, детские сады, больницы и т.д.).
«Жители, обманываясь, покупаются на различные названия, как „Станция Спортивная“. Люди были в полной уверенности, что туда метро придет. А у нас в ближайшие 30 лет и мыслей не было там строить», — рассказал мэр Казани.
Ильсур Метшин отметил, что важно вместе с сотрудниками из ЖКХ, институтом развития города, институтом пространственного планирования республики следить за вопросами казанской агломерации и социальной инфраструктуры.
«Это наша зона ответственности, чтобы в том числе пригородные районы не вводили в заблуждение жителей дешевым квадратным метром, где не может быть решена проблема с инфраструктурой», — заявил мэр города.
Станция Спортивная — ЖК в Лаишевском районе республики. В ЖК скоро достроят новый дом на 803 квартиры общей площадью 36,8 тыс. кв. м жилья.
В мае «Урбан Медиа» оценила введенные в эксплуатацию дома «Станции Спортивной». Из 15 баллов за инфраструктуру ЖК получил только 5. По данным исследования, в комплексе много спортивной инфраструктуры, а из социальной инфраструктуры были только «Магнит», «Пятерочка» и детский сад.
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