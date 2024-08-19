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Коммерсантъ FM
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153 педагога из регионов РФ трудоустроились в казанские школы за 2 года

За последние 2 года в Казань приехали работать 153 педагога из разных регионов России. Об этом рассказал начальник управления образования исполкома Ирек Ризванов на деловом понедельнике.

Чаще всего приезжают учителя из:

  • республики Башкортостан (20%);
  • Марий Эл (11%);
  • Кировской области (7%);
  • Оренбургской, Самарской, Ульяновской областей и Чувашской республики (по 5% из каждого региона).

В новом учебном году в казанские школы придут 22 выпускника целевой подготовки. Всего по целевым программам обучаются 215 студентов. Среди условий обучения учащимся целевых программ обязательно нужно трудоустроиться и работать по направлению подготовки не менее 5 лет после окончания университета.

В учебном году 2024–2025 будут работать 54 психолого-педагогических класса в 28 школах города.

Татарстан вошел в пятерку лидеров среди регионов и занял 3-е место по уровню заработной платы для учителей во втором квартале 2024 года.

Диана Соловьёва

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