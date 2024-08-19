«Муниципалитет может возместить ущерб»

В Сочи на прошлой неделе сразу три человека, в том числе и ребенок, пострадали от нападения коров. О том, кто должен нести ответственность за бродячий домашний скот, а также, что необходимо предпринять в случае нападения животного, рассказал глава компании «Автоюрист №1» Григорий Колпаков.

Григорий Колпаков

Фото: предоставлено автором

«В случае нападения домашнего или дикого животного на человека в населенном пункте, следует, во-первых, обезопасить себя и принять все необходимые меры, чтобы избежать негативных последствий для здоровья. Если вы стали очевидцем такого происшествия, то вызывайте скорую помощь, а затем полицию.

При обращении в медицинское учреждение, врачам нужно обязательно сообщить, что травмы получены в результате нападения животного, в данном случае коровы. Важно, чтобы этот факт был зафиксирован в медицинских документах. После прохождения медобследования необходимо подать заявление в полицию. В заявлении следует указать место, время происшествия, информацию о животном, которое напало, а также описать причиненный вред здоровью и имуществу.

Если животное повредило одежду, то ее нужно сохранить. Она может понадобиться для оценки ущерба и взыскания компенсации. После того, как сотрудники полиции проведут проверку и установят владельца животного, хозяина привлекут к административной ответственности за причиненный ущерб. В случае причинения тяжкого вреда здоровью может быть возбуждено уголовное дело.

После того как установлена виновная сторона, потерпевший имеет право собрать все необходимые чеки и медицинские справки о вреде здоровью и подать в суд на владельца животного для возмещения ущерба. Если же владельца так и не найдут или он сам не объявится, то корову изымут специальные службы, усыпят или передадут на ферму.

Если нападение совершило дикое или безнадзорное животное, которое не имеет владельца, потерпевший может обратиться в местные органы муниципального управления. Муниципалитет несет ответственность за безопасность в общественных местах и может возместить ущерб. Наказание для владельца коровы, причинившей вред, составит от 10 тыс. до 30 тыс. руб. Если это юрлицо или организация, то предстоит заплатить от 50 тыс. до 100 тыс. руб.».

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram