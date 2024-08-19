В Сочи нашли мертвым пропавшего 22 июля подростка

В понедельник, 19 августа, в Сочи нашли мертвым пропавшего 22 июля 17-летнего подростка. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале поискового отряда «Лиза Алерт».

В Адлерском районе Сочи 22 июля подросток вышел из дома и не вернулся. В день исчезновения он был одет в белую футболку, белые шорты и черные кроссовки с белыми полосками.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. О месте обнаружения тела не сообщается.

Нурий Бзасежев

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