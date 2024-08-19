Осенний кампейн 12 Storeez посвящен красоте

Новый модный сезон российской марки 12 Storeez стартовал с «созерцательной» коллекции одежды, посвященной осенним краскам и настроению. Ее цветовой гаммой стали шоколадные, дымчато-серые оттенки и насыщенные багряные и бордово-терракотовые тона. В женскую коллекцию вошли монохромные пальто из кашемира и шерсти, утепленные куртки и тренчи со стеганой подстежкой, жакеты, брюки и юбки из кожи и куртки из замши, кардиганы и топы из кашемира, а в мужской линии появились классические пальто из шерсти и кашемира, пуховые жилеты и пальто, скроенные как пиджак, бомберы и пиджаки из замши и куртки из мягкой шерсти, шерстяные брюки, джемперы и кардиганы из тонкой шерсти и шелка. Для съемок осенней истории были выбраны китайский город Вужен и национальный парк «Гуйлинь». Съемкой руководил фэшн-фотограф Даррен Макдональд, а креативным соавтором стала Наталья Гольденберг.

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