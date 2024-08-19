Пермские авиаторы награждены орденами и медалями

Губернатор Дмитрий Махонин вручил боевые награды военнослужащим из 764-го истребительного авиационного полка. Указом президента России два летчика-истребителя награждены орденом Мужества и медалью «За отвагу». Старший инженер инженерно-авиационной службы полка награжден медалью Нестерова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

764-й ИАП был сформирован в Молотове в составе 87-й авиационной дивизии ПВО в 1952 году. Помимо него в аэропорту Большое Савино дислоцировались 763-й и 765-й полки, которые затем перевели в Комсомольск и Свердловскую область. На вооружение дивизия получила самолеты МиГ-15бис. В 1957–1959 годах 764-й ИАП освоил различные модификации сверхзвуковых истребителей МиГ-17 и МиГ-19. 1 мая 1960 года летчики полка Борис Айвазян и Сергей Сафронов поднимались на перехват разведчика U-2 Фрэнсиса Пауэрса под Свердловском. В 1970-е годы в полк поступили МиГ-25, а в начале 1990-х он получил истребители-перехватчики МиГ-31.

Всего с начала боевых действий на Украине различными орденами и медалями были награждены более сорока военнослужащих полка, в том числе и орденами Мужества. Несколько летчиков удостоены этой награды дважды и трижды.