По данным на 1 августа в Казани ввели в эксплуатацию 887,7 тыс. квадратных метров, что составляет 68,3% от годового показателя. Об этом сообщил первый заместитель руководителя исполкома Казани Азат Нигматзянов на деловом понедельнике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани выполнили план по вводу жилья на 68,3%.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани выполнили план по вводу жилья на 68,3%.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На 2024 год для Казани плановый показатель по вводу жилья — 1,3 млн кв. м. Это число составляет 41% от общего плана по Татарстану.

Азат Нигматзянов упомянул, что 2023 год стал рекордным для Казани по вводу жилья. В прошлом году в эксплуатацию ввели 1,33 млн кв. м.

В 2024 году в Республике Татарстан строительные работы оценивают в 791 млрд руб. На 7 августа ввели 2,5 млн кв. м жилья.

Диана Соловьёва

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