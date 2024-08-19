Директор детского сада перевела мошенникам более 3 млн рублей

Директор детского сада в Юсьвинском округе, поверив мошенникам, лишилась более 3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

56-летняя женщина получила в мессенджере сообщение якобы от своего руководства о том, что ей интересуется сотрудник ФСБ. На следующий день с ней связался мужчина и представился сотрудником спецслужбы. Для большей убедительности аферист надел форму и позвонил женщине по видеосвязи. Он рассказал, что кто-то от ее имени пытается оформить кредит. Чтобы пресечь незаконные действия, собеседник предложил выполнить процедуру «обновления основного счета» и следовать указаниям сотрудника «комитета банковского надзора».

Поверив аферистам, женщина в течение нескольких дней оформляла на свое имя кредиты в различных банках. Наличность в общей сумме 3,3 млн руб. она через банкоматы перевела на счета, указанные незнакомцами.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).