В Челнах приостановили деятельность хостела из-за нарушений пожарной безопасности

Прокуратура Набережных Челнов потребовала приостановить деятельность хостела на пр. Хусаина Ямашева. Установлено, что помещения хостела не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Хостелом владеет местный предприниматель. Он предоставлял гражданам гостиничные услуги и услуги по временному проживанию. Хостел сдан в аренду по договору.

Требования прокуратуры были удовлетворены заочным решением суда.

Ранее Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летней заведующей столовой казанского «Нэфис Косметикс». Ее осудят за отравление 79 человек.

Диана Соловьёва

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