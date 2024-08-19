280 тысяч свердловчан не могут выехать из РФ из-за долгов

В Свердловской области с начала 2024 года судебные приставы вынесли 280 тыс. представлений об ограничении права выезда за границу. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ ФССП, выехать за пределы РФ не могут 173 тыс. мужчин (62%) и 107 тыс. женщин (38%).

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По данным судебных приставов, за пределы РФ не могут выехать 30 тыс. жителей региона в возрасте от 18 до 28 лет, из них 17 тыс. — женщины. Должников в возрасте от 29 до 39 лет — 110 тыс., из них 67 тысяч мужчин, ограниченных преимущественно за задолженности по кредитным и алиментным платежам. В возрасте от 40 до 50 лет — 90 тыс. человек (51 тыс. — мужчины, 39 тыс. — женщины).

В возрасте от 40 до 50 лет — 90 тысяч человек (51 тыс. — мужчины, 39 тыс. — женщины) задолжавшие по оплате за услуги ЖКХ, не исполнившие решение суда неимущественного характера и не возместившие моральный вред. В возрасте от 51 до 61 года выезд ограничен для 32 тыс. человек, в возрасте от 62 лет и старше — 20 тыс. граждан: задолжавшие по налогам, услугам ЖКХ, штрафам ГИБДД и другим категориям исполнительных производств.

Полина Хабарова

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