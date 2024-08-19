В Тюмени с 24 августа изменится маршрут автобуса №22

С 24 августа в Тюмени изменится схема движения автобуса №22. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, автобусы начнут движение по улице Защитников Отечества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на новых остановках: в прямом направлении — «мкр. Европейский», «проезд Тихий» и в обратном направлении — «ул. Газовиков», «мкр. Европейский», «ул. Алебашевская». По данным администрации, приехать на улицу Муравленко из центра города можно будет на автобусах №№ 8, 36, 36к, 39, 65.

Напомним, до 24 августа изменены схемы движения автобусов №85 и №85к. Это связано с проведением ремонтных работ на ул. Анатолия Замкова в районе дома 1а.

Полина Хабарова

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