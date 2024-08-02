Водоканал Сочи устраняет более 500 засоров ежемесячно

С началом курортного сезона в Сочи увеличилось количество засоров канализационных систем. Специалисты ежемесячно устраняют более 500 таких инцидентов, причиной которых часто становится мусор, который смывают в квартирах, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

Ежемесячно водоканал Сочи сталкивается более чем с 500 засорами, вызванными небрежным отношением к канализационной системе. В курортный сезон количество подобных инцидентов увеличилось на треть. Причина заключается в том, что местные жители и туристы смывают мусор, который не предназначен для канализации. Это приводит к серьезным авариям, угрожающим экологической безопасности курорта.

По данным водоканала, каждый месяц в сочинскую канализационную систему попадает более 100 тонн мусора. Специалисты неоднократно обращались к жителям с просьбой «не путать унитазы с мусорными ведрами». Они напоминают, что в канализацию запрещено смывать строительный мусор, полиэтилен, жир, окурки, средства женской гигиены, подгузники, другие неперерабатываемые материалы.

Для устранения засоров водоканал использует специальные машины, приобретение и обслуживание которых заложены в тариф. Затраты на внеплановую замену сетей водоотведения увеличивают стоимость услуг и отвлекают ресурсы, которые могли бы быть направлены на другие важные задачи. Устранение каждого засора занимает до четырех часов, но из-за повторяющихся инцидентов мощностей водоканала не всегда хватает для своевременного выполнения работ на всех участках.

Мария Удовик

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram