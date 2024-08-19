В Кольцово задержали гражданина Китая за попытку нелегального ввоза сигарет

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали пассажира рейса Екатеринбург — Пекин. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Уральского таможенного управления, в багаже он перевозил 50 пачек сигарет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как рассказал инспекторам гражданин Китая, он приехал в Екатеринбург командировку, где работает наладчиком лифтового оборудования. Сигареты из его багажа изъяли, сейчас ему грозит штраф.

Согласно таможенным правилам, один пассажир может ввезти или вывезти 200 сигарет, либо 50 сигар. Такое правило распространяется и на покупки в магазинах дьюти-фри. «Правила ввоза размещены на информационных стендах у входа в зону таможенного контроля в аэропорту и на сайте Федеральной таможенной службы»,— рассказал начальник таможенного поста аэропорта Кольцово Сергей Боровик.

Напомним, ранее в Кольцово таможенный инспектор обнаружил в багаже одного из пассажиров рейса Екатеринбург — Анталия литой крест XIX века с изображением распятия. Мужчина пояснил, что возит его с собой в качестве оберега.

Полина Хабарова

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