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Беспроволочный телеграф в животном мире

100 лет назад английский энтомолог подслушал переговоры насекомых

Английский ученый, проф. Лауренс Хорль, занялся вопросом о том, каким образом самка насекомого, например моль, в состоянии призывать к себе самца на расстоянии нескольких верст. Одно время ученые предполагали, что это происходит путем звуковых волн.

Моль

Моль

Фото: mikkel frimer rasmussen / unsplash.com

Моль

Фото: mikkel frimer rasmussen / unsplash.com

Но с тех пор, как стал известен факт, что бабочка самка из семейства бомбициды, появившаяся на свет в коробке одного ученого энтомолога, в состоянии была отсюда, несмотря на весь шум большого города, призвать к себе самца из болотистой местности в окрестностях города,— упомянутая гипотеза была оставлена.

Лауренс Хорль предположил, не обладают ли насекомые приспособлением для беспроволочного телеграфа. Недаром Герц, открывший в 1885 году электрические волны, взял название «антенны» из мира насекомых: «антенны» значит «щупальца». Лауренс Хорль с помощью беспроволочного аппарата в течение четырех месяцев наблюдал за молью и подслушал тоны, издаваемые самками; с другой стороны, Хорль констатировал, что самец, восприняв эти тоны, немедленно наставляет свои крайне чувствительные щупальца, как бы ищет ими, откуда идет зов, и затем внезапно направляется по прямой, безошибочной линии к самке.

Этот факт установлен. Важность его для науки не подлежит сомнению. Между прочим, это открытие может дать плодотворный толчок к дальнейшим исследованиям в области передачи мыслей путем электрических волн.

Об открытии профессора Хорля писали в 1924 году «Известия».

Публикацию подготовил Алексей Алексеев

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