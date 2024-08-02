День Республики Татарстан и День города Казани обойдутся в 28,2 млн рублей

В 2024 году в Казани на проведение Дня Республики Татарстан и Дня города Казани готовы потратить 28,2 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Заказчик — Управление культуры Казани. Компания, которая выиграет тендер, будет заниматься установкой технического и бытового оборудования. Город украсят праздничными афишами. Места проведения праздников:

площадка Центра семьи «Казан»;

Казанская Ратуша;

Старо-Татарская слобода.

День Республики Татарстан и День города Казани проводят ежегодно 30 августа. В рамках подготовки мероприятия установят сцену размером 20121,5 м. На ней вмонтируют экраны и световое оборудование. Планируется концертная программа минимум на 4 часа. На праздновании будут ведущие на русском и татарском языках.

30 августа также пройдет мероприятие «Казанское полотенце». Это конкурс народного песенно-танцевального искусства. Ожидается выступление звезды российской эстрады. Ее имя пока неизвестно. Для ее перелета выделят средства на 2 билета в бизнес-класс и 12 билетов в эконом-классе из Москвы в Казань. Костюмы исполнителей будут согласованы с Управлением культуры Казани.

На территории Казани поставят 5 шатров для артистов и административных служб, 44 туалетные кабины, 32 контейнера для сбора мусора. Также должны организовать профессиональную видеосъемку и фотосъемку мероприятия тремя фотографами.

Диана Соловьёва «Ъ Волга-Урал»

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