Соцработница оштрафована на 100 тыс. рублей за подлог в отношении Далера

Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил 100 тыс. руб. штрафа работнице органов опеки, которая не выявила гибель мальчика Далера. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, ее признали виновной по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Приговор не вступил в силу. Гособвинитель в ходе судебных прений просил суд назначить женщине наказание в виде одного года и шести месяцев с отбыванием в колонии-поселении.

Напомним, она работала ведущим специалистом отдела опеки и попечительства Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 25. По версии следствия, с 1 по 4 декабря 2022 года она должна была проверить условия жизни Далера в семье Наумовых, однако пропустила выезд на место проживания, а только позвонила Веронике Наумовой, которая предоставила ей ложные сведения о состоянии мальчика. После этого обвиняемая составила акт проверки, согласно которому выход на место жительства был проведен 2 декабря. В документе она написала, что Далер получает соответствующие требованиям закона содержание, воспитание и образование, а также то, что его здоровью и безопасности ничего не угрожает.

По данным СКР Свердловской области, в день составления акта, 2 декабря, мальчик был убит опекуном. Подложный документ стал основанием для продолжения получения выплат на опекаемого ребенка, которого уже не было в живых.

Напомним, Свердловский областной суд назначил дату рассмотрения уголовного дела Вероники Наумовой и ее племянника Даниила Егольникова на 26 августа. Опекунша обвиняется в 62 преступлениях: убийстве малолетнего, 49 эпизодах незаконного лишения свободы, пяти эпизодах умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, трех эпизодах вовлечения несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление, двух эпизодах неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязании, мошенничестве при получении выплат. Племянник обвиняется в истязании и незаконном лишении ребенка свободы, не связанном с похищением.

Ирина Пичурина

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