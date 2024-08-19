Интерес россиян к новостройкам Екатеринбурга вырос на 92% с начала года

Жители разных регионов России стали интересоваться строящейся недвижимостью в Екатеринбурге в январе-июле на 92% чаще относительно того же периода прошлого года, приводят статистику аналитики компании «Мегафон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно анализу посещений 12 специализированных ресурсов, больше всего квартиры в новостройках города интересны жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) и Новосибирской области: в частности, тюменцы интересовались жильем в домах свердловских застройщиков в шесть раз чаще, а югорчане стали в 4,4 раза чаще посещать тематические сайты. При этом жители Свердловской области отдают предпочтение местным девелоперам: на них приходится 75% суммарного трафика. В целом жители региона стали присматриваться к новому жилью на 70% чаще, чем в 2023 году.

Наиболее популярным месяцем для подбора новой недвижимости в этом году стал май, что было связано с отменой программы массовой льготной ипотеки в июле. «Свердловчане выбирали квартиры в течение последнего месяца весны и в июне выходили на сделку. В дальнейшем мы прогнозируем снижение активности на рынке, поскольку дополнительных условий для роста не создано»,— отметил руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

Напомним, в Екатеринбурге количество сделок на первичном рынке недвижимости в июле среднем снизилось на 74,89%. В этом месяце было продано 288 однокомнатных квартир, 245 «двушек», 154 студии, 75 трехкомнатных квартир и 6 многокомнатных. В июне лидером по продажам были «однушки».

Ирина Пичурина

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