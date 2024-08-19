В Казани Ниссан чуть не задавил пешеходов на тротуаре после столкновения с Ладой

18 августа в Казани зафиксировали 92 дорожно-транспортных происшествия. Из них 3 ДТП произошли с пострадавшими. В одном из происшествий водитель автомобиля наехал на пешехода, когда двигался задним ходом. Об этом сообщили в ГАИ Казани.

Также вчера произошло два ДТП с пострадавшими при столкновении транспортных средств. Одно из них случилось вчера в 16:04 на пересечении ул. Чистопольской и Мусина.

29-летняя жительница Казани за рулем «Лады Гранта» при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу встречному автомобилю «Ниссан Кашкай». За рулем «Ниссана» находился 53-летний местный житель. От столкновения «Ниссан Кашкай» отбросило в сторону пешеходов, собиравшихся перейти дорогу. Люди на тротуаре вовремя среагировали. Никто из пешеходов не пострадал. Госпитализация понадобилась 54-летней пассажирке «Ниссана». Одного из пешеходов медики осмотрели на месте и отпустили домой.

18 августа 5 водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения, еще 3 водителя не имели прав управления транспортным средством. В отделы полиции поступили 2 местных жителя, подозреваемых в совершении преступления.

Вчера на автотрассе Казань — Ульяновск — Старое Дрожжаное (Дрожжановский район) 60-летний водитель автомобиля ВАЗ-2121 врезался в КамАЗ. В результате ДТП водитель ВАЗ скончался от полученных травм.

Диана Соловьёва

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