Тюменская область попала в пятерку регионов по числу ДТП с пострадавшими

В России Тюменская область вошла в пятерку регионов, где больше всего происходит ДТП с пострадавшими, следует из рейтинга «РИА Новости». Регион занял четвертое место: с января по июнь там произошло 176,8 таких аварий на 100 тыс. единиц транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Число пострадавших и погибших составило 106,2 человек, при этом количество подобных ДТП снизилось на 1,5% по сравнению с первым полугодием 2023 года. По аварийности с пострадавшими Тюменскую область обогнали республики Тыва, Калмыкия и Омская область, за тюменским регионом следует Костромская область.

Из других регионов Уральского Федерального округа (УрФО) Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) оказался наименее аварийным: в общероссийском рейтинге он занял предпоследнее место. Шестую строчку с конца заняла Свердловская область, седьмую — Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра).

Напомним, накануне в Тюменской области на трассе Тюмень — Омск в ДТП с большегрузом на тюменской трассе погиб один человек, пострадали еще трое.

Ирина Пичурина

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