В ДТП с большегрузом на тюменской трассе погиб человек, движение ограничено
На трассе Тюмень — Омск произошла авария, предварительно погиб один человек и пострадали трое, рассказали в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.
Фото: Пресс-служба ГИБДД Тюменской области
«Из-за ДТП ограничено движение на 168-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Омутинском районе Тюменской области»,— говорится в сообщении.
Большегруз на автодороге столкнулся с легковым автомобилем. Предварительно установлено, что погиб один человек, пострадали еще трое.
Объезд участка легковыми машинами организовали через село Омутинское, проезд для грузовых автомобилей закрыт. В Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательнее на дороге.
Ранее в ДТП с грузовиками в Сысерти (Свердловская область) погиб водитель «КамАза». Он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в идущий впереди Dayun.