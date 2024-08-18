В ДТП с большегрузом на тюменской трассе погиб человек, движение ограничено

На трассе Тюмень — Омск произошла авария, предварительно погиб один человек и пострадали трое, рассказали в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГИБДД Тюменской области Фото: Пресс-служба ГИБДД Тюменской области

«Из-за ДТП ограничено движение на 168-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Омутинском районе Тюменской области»,— говорится в сообщении.

Большегруз на автодороге столкнулся с легковым автомобилем. Предварительно установлено, что погиб один человек, пострадали еще трое.

Объезд участка легковыми машинами организовали через село Омутинское, проезд для грузовых автомобилей закрыт. В Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательнее на дороге.

Ранее в ДТП с грузовиками в Сысерти (Свердловская область) погиб водитель «КамАза». Он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в идущий впереди Dayun.

Анна Капустина

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