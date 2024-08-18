В Сургуте самолет с одним пассажиром совершил посадку без шасси

На аэродроме Боровая в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) самолет приземлился на брюхо с невыпущенными шасси, написал Telegram-канал Aviaincidents.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Жертв и разрушений нет. Разлива топлива нет, возгорания нет»,— говорится в сообщении.

В самолете находилось двое человек,: пилот и пассажир. В результате инцидента никто не пострадал, сообщается о простых метеоусловиях. Самолет PA27/L вылетал из аэродрома Боровая и возвращался на него же, борт эксплуатирует ООО «Авиакомпания "Альтаир"».

Боровая — аэродром частной авиации в Сургуте, созданный в 2010 году. В апреле учредитель аэропорта депутат городской думы Сургута Евгений Барсов рассказал, что планирует создать на его базе авиационную площадку для квадрокоптеров, стоимость реализации он оценил в 5 млрд руб.

Ранее сообщалось, что в Тюмени восемь самолетов не смогли приземлиться из-за тумана. Часть из них ушли на запасной аэродром в Екатеринбурге.

Анна Капустина

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