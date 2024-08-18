В Сысерти в аварии с грузовиками погиб водитель «КамАЗа»

В Сысерти (Свердловская область) на трассе произошло ДТП с двумя грузовиками, один человек погиб, сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

Авария произошла 17 августа в 19:05 на 161 км подъезда к Екатеринбургу с трассы М5 Урал. Предварительно установлено, что 42-летний водитель грузового «КамАЗа» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в едущий впереди Dayun с полуприцепом, за рулем которого был 49-летний мужчина.

Водитель «КамАЗа» скончался от полученных травм на месте до приезда бригады медиков. По факту ДТП начато расследование, в рамках которого проведут экспертизы, в том числе установят состояние водителя на момент аварии.

Ранее трое человек пострадали в массовом ДТП с грузовиком на трассе Тюмень — Екатеринбург. Автомобиль Kia при движении не выдержал необходимой дистанции и столкнулся с машиной Suzuki, ее отбросило на стоящий грузовой Sitrak

Анна Капустина

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