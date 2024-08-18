Александр Бастрыкин поручил проверить состояние дорог в с. Злобино Чувашии

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного комитета по Чувашской Республике Александру Полтинину представить доклад о проверке транспортной инфраструктуры в с. Злобино. Об этом сообщили в Информационном центре Следкома России.

В соцсетях появились сообщения об отсутствии асфальтированных дорог в селе. В Злобино существует одна грунтовая дорога, ведущая к жилым домам по ул. Октябрьской. Но в период осадков трассу размывает. Из-за этого затрудняется проезд автомобилей местных жителей и спецтранспорта.

Ранее Александр Бастрыкин потребовал разъяснений о прекращении в Татарстане дела о сексуальном насилии над пятилетним ребенком.

Диана Соловьёва

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