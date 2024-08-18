В Казани в «Ночном велофесте» приняли участие 4,5 тыс. человек

В Казани 4,5 тысяч человек участвовали в «Ночном велофесте». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию туризма в столице Татарстана.

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Велофест прошел в ночь с 17 на 18 августа в столице Татарстана в десятый раз. Мероприятие началось в 20:00. Участники стартовали у Центра семьи «Казан». В этом же месте и завершился заезд.

Участники ехали по закольцованному маршруту протяженностью 14 км. Его можно преодолеть за 2,5 часа. Во время поездки велосипедисты смогли послушать тематическую экскурсию о тайнах Казани и ее знаменитых семьях.

В фестивале приняли участие гости из других городов: Ялты, Цивильска, Углича, Тюмени, Ульяновска, Уфы, Стерлитамака, Самары, Санкт-Петербурга, Москвы и т. д. Казань посетили велосипедисты из Казахстана и Турции. Самому старшему участнику мероприятия исполнился 81 год, а возраст самого младшего — 5 лет.

Уточняется, что участники на самокатах не могли ехать в колонне «Ночного велофеста».

Ранее сообщалось, что движение по центру Казани ограничат на время проведения «Ночного велофеста».

Диана Соловьёва

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