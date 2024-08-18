«Сочи» проиграл красноярскому «Енисею» в матче Первой лиги

Футбольный клуб «Сочи» потерпел третье поражение в нынешнем сезоне Первой лиги. Встреча на выезде с красноярским «Енисеем» завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

Единственный мяч в ворота южан на 11-й минуте забил Максим Савельев. При этом в самом конце матча сочинцы остались в меньшинстве из-за второй желтой карточки, полученной защитником Кириллом Заикой.

По итогам шести туров ФК «Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе семь очков. «Енисей» находится на 9-й строчке с девятью очками.

Следующую встречу футболисты из курортной столицы России проведут 25 августа на выезде против Уфы.

Александр Орлов

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