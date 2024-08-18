ФК «Урал» в шестом туре ФНЛ обыграл «Чайку»

Футбольный клуб «Урал» в шестом туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ) обыграл «Чайку» из села Песчанокопское (Ростовская область). Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 2:0 (1:0).

На 6 минуте счет открыл крайний полузащитник хозяев Юрий Железнов, пробив с края штрафной. В конце матча защитник «Урала» Эмерсон забил второй гол в ворота «Чайки» после подачи углового.

По итогам игры «Урал» поднялся на второе место в таблице ФНЛ с 13 очками. На первом месте находится тульский «Арсенал», который набрал 14 очков.

Напомним, в предыдущем матче «Урал» обыграл «Уфу». Игра проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе и закончилась со счетом 0:2.

Седьмой тур ФНЛ «Урал» проведет в гостях: 25 августа сыграет с «Нефтехимиком» в Нижнекамске.

Виталий Красиков

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте