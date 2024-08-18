На всероссийском конкурсе покажут 20 свердловских проектов благоустройства

Свердловскую область представят 20 проектов благоустройства на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, рассказали в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Муниципальные образования участвуют в категориях «малые города» и «исторические поселения». Победители получат средства из федерального бюджета на улучшение общественных пространств в 2025-2026 году.

Свердловская область участвует в проекте не первый раз. «Всего за шесть лет 29 заявок на реализацию проектов благоустройства от нашего региона в Минстрой России были признаны лучшими на федеральном уровне и после реализованы. На воплощение проектов в реальность было направлено 2,2 миллиарда рублей»,— пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Эксперты конкурса проведут техническую и квалификационную проверки проектов, затем их рассмотрит межведомственная группа, окончательное решение примет федеральная комиссия во главе с заместителем председателя Правительства России Маратом Хуснуллиным. Победителей назовут на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений», который пройдет в Калуге с 24 по 26 августа.

Ранее свердловские власти выделили 78,8 млн на текущие проекты благоустройства Верхнего Тагила, Волчанска и поселка Малышева. Работы в них должны завершиться уже в этом году.

Анна Капустина

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