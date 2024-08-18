На Пермском тракте возникла многокилометровая пробка из-за дорожных работ

На трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург образовалась пробка в обе стороны из-за проведения дорожных работ, сообщила пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

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Движение затруднено с 319 км по 325 км по направлению к Екатеринбургу и с 330 км по 325 км по направлению к Перми.

«Возможный путь объезда через с. Новоалексеевское — г. Первоуральск — п. Билимбай — с. Первомайское со съездом на 331+500 км и возвращением на автодорогу на 289 км»,— уточнили в пресс-службе.

Водителей просят планировать свой маршрут заранее с учетом дорожных обстоятельств. Уточнить информацию можно в дежурно-диспетчерской службе «Уралуправтодора».

По текущим данным сервиса «2ГИС», пробка в сторону Перми начинается на 330 км автодороги и заканчивается перед съездом в сторону Первоуральска, затор в сторону Екатеринбурга начинается возле Ревды и заканчивается у съезда в сторону Первоуральска.

Анна Капустина

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