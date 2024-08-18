В Татарстане на устройство искусственного освещения на дорогах выделят 79,7 млн руб

В Татарстане на устройство искусственного освещения и светофора на автодорогах выделят 79,7 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает «Главтатдортранс». Денежные средства выделят из бюджета республики.

Искусственное освещение установят на автомобильных дорогах:

«Казань — Оренбург» в д. Зимняя Горка и с. Бима в Лаишевском районе (33,8 млн руб.);

«Казань — Ульяновск» в Апастовском районе (22 млн руб.);

Богатые Сабы — Тимершик — Верхний Симет — Алан в с. Старый Мичан в Сабинском районе (5,4 млн руб.);

Аш Бузи — Мамашир в с. Кошкино в Кукморском районе (13,8 млн руб.).

На трассе Кукмор — Шемордан в с. Большой Кукмор в Кукморском районе проведут работы по реконструкции светофорного объекта за 4,5 млн руб. В рамках проекта мощность работ по устройству искусственного освещения составит 11,2 тыс. километров. Работы планируют завершить до 22 ноября 2024 года.

Диана Соловьёва

Читайте нас в Telegram