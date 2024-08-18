«АК Барс» требует оштрафовать ИП и «Вайлдберриз» за использование символики клуба

Хоккейный клуб «Ак Барс» из Казани подал иск в Арбитражный суд Тульской области против ИП Семиной Н. А. и «Вайлдберриз». Причина иска — незаконное использование символики клуба. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Иск был направлен спортивно-коммерческим предприятием «Татнефть — Ак Барс». С ИП Семиной Н.А. и «Вайлдберриз» могут взыскать компенсацию в размере 332,3 тыс. руб., нотариальные расходы на 11,7 тыс. руб., расходы на оплату государственной пошлины на 25 тыс. руб. Общая сумма штрафа составляет около 369 тыс. руб.

Ранее «Татнефть — Ак Барс» подал иск против компании «Видеолайн» в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Причина иска — незаконное использовали логотипа клуба. Сумма требований составляет 100 тысяч руб.

Диана Соловьёва

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