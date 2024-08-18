Автобусы из Надыма в Старый Надым будут ходить с отставанием
Автобусы Надым — Старый Надым могут ходить с задержкой, сообщили в автотранспортном предприятии города. Это связано с ремонтными работами.
Фото: группа Вконтакте МУП «АТП» Надыма
Задержки могут возникать из-за реверсивного движения, введенного на трассе между населенными пунктами, они коснутся автобусов №1 и №3.
Реверсивное движение введено из-за ремонтных работ на следующих участках дорог региона:
- Граница ЯНАО – Губкинский (13 участков)
- Объезд г. Губкинский
- Ноябрьск — Вынгапуровский
- Пангоды — Правохеттинский (два участка)
- Надым — Салехард (три участка)
- Лабытнанги — Харп (четыре участка)
Меры связаны с проведением дорожного ремонта, на участках установлены соответствующие знаки и реверсивные светофоры. Точные сроки окончания работ не сообщаются.