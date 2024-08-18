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Автобусы из Надыма в Старый Надым будут ходить с отставанием

Автобусы Надым — Старый Надым могут ходить с задержкой, сообщили в автотранспортном предприятии города. Это связано с ремонтными работами.

Фото: группа Вконтакте МУП «АТП» Надыма

Фото: группа Вконтакте МУП «АТП» Надыма

Задержки могут возникать из-за реверсивного движения, введенного на трассе между населенными пунктами, они коснутся автобусов №1 и №3.

Реверсивное движение введено из-за ремонтных работ на следующих участках дорог региона:

  • Граница ЯНАО – Губкинский (13 участков)
  • Объезд г. Губкинский
  • Ноябрьск — Вынгапуровский
  • Пангоды — Правохеттинский (два участка)
  • Надым — Салехард (три участка)
  • Лабытнанги — Харп (четыре участка)

Меры связаны с проведением дорожного ремонта, на участках установлены соответствующие знаки и реверсивные светофоры. Точные сроки окончания работ не сообщаются.

Анна Капустина

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