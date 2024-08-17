На Красной Поляне полностью сгорел автомобиль

В поселке Красная Поляна в Адлерском районе Сочи в субботу, 17 августа, произошло возгорание автомобиля «ВАЗ-2114». Об этом «Ъ-Сочи» сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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Возгорание произошло в 3:55 на улице Березовой. Автомобиль находился в движении и по неизвестным причинам загорелся.

Пожарные прибыли на место через несколько минут и оперативно ликвидировали очаг возгорания. Однако автомобиль спасти не удалось.

На тушение пожара направили три единицы техники. В ликвидации возгорания приняли участие пять человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в морском порту Сочи загорелась яхта. Пожар охватил площадь 10 кв. м По предварительным данным, пострадавших нет. Причины возгорания пока неизвестны.

Мария Удовик

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