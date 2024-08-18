Арбитражный суд предложил провести экспертизу по иску на 1,2 млрд к «Ачимгазу»

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа постановил вынести на обсуждение сторон вопрос о назначении судебной экспертизы по делу об иске ООО «Нефтегазстрой» к АО «Ачимгаз» (совместное предприятие ОАО «Газпром» и Wintershall Holding AG). Компания требует более 1,2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Судебное заседание было отложено на 16 сентября. Ненадлежащего ответчика АО «Ачимгаз» заменили его правопреемником — ООО «Ачимгаз».

«Сторонам необходимо представить ответы экспертных организаций о возможности проведения такой экспертизы, о сроках ее проведения, ФИО экспертов, имеющих право проводить данную экспертизу, а также представить доказательства перечисления денежных средств на проведение экспертизы на депозит суда», — говорится в определении суда.

Иск был подан ООО «Нефтегазстрой» еще в декабре 2022 года. Компания требует проиндексировать стоимость выполненных работ по договорамподряда, заключенным в 2018 году, и взыскать задолженность в размере 1 млрд 194 млн руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 11,3 млн руб.

ООО «Ачимгаз» образовано в июле 2024 года и является правопреемником АО «Ачимгаз». Компания была создана на паритетных началах ООО «Уренгойгазпром» (дочерняя компания «Газпрома») и Wintershall для разработки первого опытного участка залежей Уренгойского газонефтеконденсатного месторождения.

ООО «Нефтегазстрой» зарегистрировано в 2002 году в Нефтекамске, принадлежит Ильшату, Азату и Нурихану Дильмиевым. Компания занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

Анна Капустина

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