В Екатеринбурге в День города открыли Литературный квартал
В Екатеринбурге после работ по благоустройству открылся Литературный квартал, сообщили в Telegram-канале парка.
Фото: Telegram-канал Литературного квартала
В Литературном квартале появились новые пешеходные дорожки, три детских площадки, скамейки из бетона и дерева, туалетный модуль, амфитеатр, ландшафтное освещение, таблички и стелы для навигации, с которыми можно взаимодействовать с помощью дополненной реальности.
На воротах парка изображены мотивы из произведений уральского писателя Павла Бажова, а между Камерным театром и музеем «Литературная жизнь Урала XIX века» воссоздали деревянную беседку, в которой любил проводить время писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк.
Планируется, что во время второго этапа работ улица Пролетарская станет полностью пешеходной. Напомним, реконструкция парка началась еще в 2023 году, ее проводит ООО «Неострой».
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