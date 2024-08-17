В Екатеринбурге в День города открыли Литературный квартал

В Екатеринбурге после работ по благоустройству открылся Литературный квартал, сообщили в Telegram-канале парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Литературного квартала Фото: Telegram-канал Литературного квартала

В Литературном квартале появились новые пешеходные дорожки, три детских площадки, скамейки из бетона и дерева, туалетный модуль, амфитеатр, ландшафтное освещение, таблички и стелы для навигации, с которыми можно взаимодействовать с помощью дополненной реальности.

На воротах парка изображены мотивы из произведений уральского писателя Павла Бажова, а между Камерным театром и музеем «Литературная жизнь Урала XIX века» воссоздали деревянную беседку, в которой любил проводить время писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк.

Планируется, что во время второго этапа работ улица Пролетарская станет полностью пешеходной. Напомним, реконструкция парка началась еще в 2023 году, ее проводит ООО «Неострой».

Анна Капустина

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