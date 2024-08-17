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В Екатеринбурге в День города открыли Литературный квартал

В Екатеринбурге после работ по благоустройству открылся Литературный квартал, сообщили в Telegram-канале парка.

Фото: Telegram-канал Литературного квартала

Фото: Telegram-канал Литературного квартала

В Литературном квартале появились новые пешеходные дорожки, три детских площадки, скамейки из бетона и дерева, туалетный модуль, амфитеатр, ландшафтное освещение, таблички и стелы для навигации, с которыми можно взаимодействовать с помощью дополненной реальности.

На воротах парка изображены мотивы из произведений уральского писателя Павла Бажова, а между Камерным театром и музеем «Литературная жизнь Урала XIX века» воссоздали деревянную беседку, в которой любил проводить время писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк.

Планируется, что во время второго этапа работ улица Пролетарская станет полностью пешеходной. Напомним, реконструкция парка началась еще в 2023 году, ее проводит ООО «Неострой».

Анна Капустина

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Выставка ретроавтомобилей

Выставка ретроавтомобилей

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Конкурс &quot;Мисс Екатеринбург-2024&quot;

Конкурс "Мисс Екатеринбург-2024"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Конкурс &quot;Мисс Екатеринбург-2024&quot;

Конкурс "Мисс Екатеринбург-2024"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка ландшафтного дизайна &quot;Атмофест&quot;

Выставка ландшафтного дизайна "Атмофест"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка ландшафтного дизайна &quot;Атмофест&quot;

Выставка ландшафтного дизайна "Атмофест"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Зрители в ожидании концерта Ольги Серябкиной

Зрители в ожидании концерта Ольги Серябкиной

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Литературный квартал после реконструкции

Литературный квартал после реконструкции

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Конкурс &quot;Мисс Екатеринбург-2024&quot;

Конкурс "Мисс Екатеринбург-2024"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие недели моды U’fashion в Ельцин-центре

Открытие недели моды U’fashion в Ельцин-центре

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие недели моды U’fashion в Ельцин-центре

Открытие недели моды U’fashion в Ельцин-центре

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка ретроавтомобилей

Выставка ретроавтомобилей

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Победители розыгрыша &quot;Городская свадьба&quot; получили 1 млн рублей

Победители розыгрыша "Городская свадьба" получили 1 млн рублей

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Конкурс &quot;Мисс Екатеринбург-2024&quot;

Конкурс "Мисс Екатеринбург-2024"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Конкурс &quot;Мисс Екатеринбург-2024&quot;

Конкурс "Мисс Екатеринбург-2024"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Мастер-классы

Мастер-классы

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Екатеринбург основан в 1723 году. В ноябре 2024 года ему исполнится 301 год

Екатеринбург основан в 1723 году. В ноябре 2024 года ему исполнится 301 год

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие недели моды U’fashion

Открытие недели моды U’fashion

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Победительница общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург-2024» 19-летняя Алена Козлова

Победительница общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург-2024» 19-летняя Алена Козлова

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничный салют в центре города

Праздничный салют в центре города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Традиционно в День города в Екатеринбурге проходит Городская свадьба

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выступление участников Международного фестиваля духовых оркестров

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Спортивные соревнования у ККТ "Космос"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка ретроавтомобилей

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Конкурс "Мисс Екатеринбург-2024"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Конкурс "Мисс Екатеринбург-2024"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка ландшафтного дизайна "Атмофест"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка ландшафтного дизайна "Атмофест"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Зрители в ожидании концерта Ольги Серябкиной

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Литературный квартал после реконструкции

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Конкурс "Мисс Екатеринбург-2024"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие недели моды U’fashion в Ельцин-центре

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие недели моды U’fashion в Ельцин-центре

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка ретроавтомобилей

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Победители розыгрыша "Городская свадьба" получили 1 млн рублей

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Конкурс "Мисс Екатеринбург-2024"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Конкурс "Мисс Екатеринбург-2024"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Мастер-классы

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Екатеринбург основан в 1723 году. В ноябре 2024 года ему исполнится 301 год

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие недели моды U’fashion

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Победительница общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург-2024» 19-летняя Алена Козлова

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничный салют в центре города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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