В Лазаревском районе Сочи открыли новую зону отдыха

В Лазаревском районе Сочи завершили благоустройство новой зоны отдыха на бульваре Бирюза. Проект реализовали с учетом пожеланий местных жителей и нацелен на создание комфортного и зеленого пространства, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В ходе реализации проекта установили современные арт-объекты и парковую мебель. Особое внимание уделили озеленению территории: более половины от общей площади в 1,7 тыс. кв. м отвели под зеленые насаждения.

Ранее сообщалось, что на благоустройство Комсомольского сквера в Сочи выделили более 60 млн руб. На объекте специалисты приступили к замене дорожного покрытия. Также проектом предусмотрена установка системы полива, обновление парковой мебели и добавление современного освещения.

Мария Удовик

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