В Сургуте устранили провал грунта на Центральной площади

В Сургуте коммунальные службы устранили провал на Центральной площади, написал в своем Telegram-канале глава города Максим Слепов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал мэра Сургута Максима Слепова Фото: telegram-канал мэра Сургута Максима Слепова

Горводоканал Сургута завершил строительно-монтажные работы по ремонту коллектора. Поскольку коммуникации находятся на глубине более пяти метров, уложенному грунту требуется осесть. На этот период землю временно озеленили.

Место, где проведен ремонт, огородили и засыпали плодородной землей, на которую посадили газонную траву. Благоустройство завершат уже в весенне-летний период 2025 года.

Напомним, провал грунта на Центральной площади Сургута возник в начале июля. Причиной стало воздействие газовой коррозии на железобетонную конструкцию. Планировалось, что последствия провала и благоустройство площади полностью устранят уже осенью.

Анна Капустина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте