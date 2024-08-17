В Сургуте устранили провал грунта на Центральной площади
В Сургуте коммунальные службы устранили провал на Центральной площади, написал в своем Telegram-канале глава города Максим Слепов.
Фото: telegram-канал мэра Сургута Максима Слепова
Горводоканал Сургута завершил строительно-монтажные работы по ремонту коллектора. Поскольку коммуникации находятся на глубине более пяти метров, уложенному грунту требуется осесть. На этот период землю временно озеленили.
Место, где проведен ремонт, огородили и засыпали плодородной землей, на которую посадили газонную траву. Благоустройство завершат уже в весенне-летний период 2025 года.
Напомним, провал грунта на Центральной площади Сургута возник в начале июля. Причиной стало воздействие газовой коррозии на железобетонную конструкцию. Планировалось, что последствия провала и благоустройство площади полностью устранят уже осенью.