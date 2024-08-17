В Екатеринбурге мотоциклист врезался в автомобиль и скрылся, пострадали трое

В Екатеринбурге в ночь на 17 августа мотоциклист врезался в автомобиль на ул. Московской. В пресс-службе городской ГИБДД «Ъ-Урал» сообщили о трех пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Авария произошла ориентировочно в 3:30 по ул. Московской, 120. Водитель мотоцикла Provide K20 двигался по ул. Большакова в сторону ул. Фурманова и выехал на красный сигнал светофора, врезавшись в «Ладу Гранта».

В ДТП пострадали трое пассажиров автомобиля: 39-летняя женщина и двое 26-летних мужчин. Они с различными травмами доставлены в больницу. За рулем «Лады Гранта» был 24-летний водитель с четырехлетним стажем управления автомобилем.

Водитель мотоцикла скрылся с места ДТП. Госавтоинспекция проводит проверку по факту случившегося.

Анна Капустина

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