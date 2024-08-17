После наезда самокатчика на пенсионерку в Сочи завели уголовное дело

Уголовное дело по статье 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта) возбуждено в Сочи после наезда самокатчика на пожилую женщину, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России. Процессуальное решение принято после проверки, проведенной по указанию руководителя ведомства Андрея Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что информация об инциденте распространились в социальных сетях. Пользователи сообщили, что днем 15 августа на Донской улице водитель электросамоката сбил пенсионерку, в результате чего женщина получила травмы.

Наталья Решетняк

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