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После наезда самокатчика на пенсионерку в Сочи завели уголовное дело

Уголовное дело по статье 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта) возбуждено в Сочи после наезда самокатчика на пожилую женщину, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России. Процессуальное решение принято после проверки, проведенной по указанию руководителя ведомства Андрея Маслова.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что информация об инциденте распространились в социальных сетях. Пользователи сообщили, что днем 15 августа на Донской улице водитель электросамоката сбил пенсионерку, в результате чего женщина получила травмы.

Что делать в случае ДТП с электросамокатом

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Наталья Решетняк

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