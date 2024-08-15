Краснодарский автоюрист рассказал, что делать в случае ДТП с электросамокатом

Количество ДТП с участием электросамокатов в Краснодарском крае за первые полгода 2024 года увеличилось практически вдвое, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани. За указанный период в регионе было зарегистрировано 86 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, в которых один человек погиб и 88 получили травмы. Что предпринять в случае столкновения с самокатчиком, рассказал «Ъ-Кубань» автоюрист Григорий Колпаков.

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Правозащитник рекомендует при столкновении с электросамокатом сразу обращаться к сотрудникам полиции и зафиксировать ДТП. В заявлении следует обрисовать причиненный водителем ущерб имуществу и здоровью.

Если водитель самоката постарается скрыться с места ДТП, необходимо сфотографировать его или снять видео на мобильный телефон, далее с участием сотрудников полиции получить записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали данное происшествие.

При этом попытки помешать бегству виновника аварии могут обернуться против потерпевшего.

«Не стоит пытаться самостоятельно задерживать, хватать за руки водителя самоката, так как он может упасть при этом, и тогда придется отвечать за вред здоровью, причиненный самокатчику»,— заключил Григорий Колпаков.

Анастасия Кузнецова

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