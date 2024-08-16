Пассажирка рейса Алматы — Сочи арестована за пьяный дебош в аэропорту

В аэропорту Алматы (Казахстан) транспортные полицейские задержали 29-летнюю нетрезвую пассажирку международного авиарейса, сообщает Polisia.kz. По данным ведомства, во время посадки в самолет, следовавший в Сочи, правонарушительница выражалась нецензурной бранью и вела себя агрессивно. Она также оказала сопротивление по пути в комнату полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В отношении задержанной был составлен административный протокол за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, мелкое хулиганство и неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа. Решением суда ей назначен административный арест сроком на 15 суток.

Наталья Решетняк

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