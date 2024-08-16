В Сочи потушили пожар на площади 120 «квадратов»
В Сочи вечером 16 августа пожарные потушили возгорание в жилом доме на общей площади 120 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Сообщение о пожаре поступило дежурному в 16:07. По прибытии спасателей было установлено, что произошло возгорание жилого дома.
В 17:01 пожар удалось локализовать, а в 17:47 — ликвидировать открытое горение. В 18:10 возгорание полностью потушили.
Всего к ликвидации пожара привлекли 19 человек личного состава и пять единиц техники.
Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram