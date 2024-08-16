В Сочи из-за ремонтных работ временно изменят маршрут автобуса №14

В Сочи временно изменят схему движения автобуса №14 .Об этом сообщает городской МЦУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ограничения будут действовать на время проведения ремонтных работ на ул. Пятигорской в районе дома 3/1. Проезжую часть перекроют с 17 до 22 августа.

Транспорт будет следовать в объезд перекрытого участка ул. Пятигорской, исключая остановочные пункты. Автобус запустят через Курортный пр-т.

Нурий Бзасежев

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